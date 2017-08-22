Волкер: Российская агрессия - это риски для всей Европы

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что российская агрессия является угрозой не только для Украины, но и для всей Европы.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Вильнюсе во вторник, передает "112 Украина".

"Этого не должно было произойти вообще, и теперь мы должны делать все, чтобы прекратить человеческие страдания, ведь в конфликте уже погибло около 10 тысяч человек ... Это вызов не только для Украины, это риски для всей Европы", - сказал Волкер.

Как сообщалось ранее, спецпредставитель США по Украине встретился с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Минске в понедельник.

23 августа Волкер будет в Украине, чтобы присоединиться к мероприятиям с участием министра обороны США Джеймса Мэттиса, который прибудет в Киев 24 августа, и обсуждения дальнейших шагов для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.