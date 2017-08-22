Празднование Дня независимости будут охранять тысячи силовиков

345 просмотров
Вторник, 22 августа 2017, 15:21

Во время празднования Дня флага и Дня независимости публичный порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тысяч правоохранителей.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Речь идет о работниках Нацполиции, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, специалистов ДСНС.

По словам Ярового в Киеве в эти дни будут привлечены около 7000 личного состава,
23 августа на улицах Киева будут патрулировать 1400, а 24-го - 4500 полицейских и гвардейцев.

Как известно, в военном параде ко Дню независимости впервые примут участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.

Кроме того, на парад выйдут министры обороны 9 стран.

Украинская правда

Темы: День Независимости
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Синоптики рассказали, какой будет погода в День независимости 22 августа 2017, 13:00
На параде ко Дню независимости украинцев ждет сюрприз 18 августа 2017, 16:30
Украинскую полицию перевели в усиленный режим службы 18 августа 2017, 14:55
powered by lun.ua
Главные новости
"1+1" извинился за старые фото обстрела Мариуполя, но против футбола там
Группа "Приват" Коломойского задолжала государству 17 миллиардов налогов
Суркис наплевательски относится к мариупольцам – Жебривский
Суркис хочет запретить любые футбольные матчи в Мариуполе
Все новости
Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге

культура

Культурные центры Праги, о которых вы возможно не знали