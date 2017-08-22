Празднование Дня независимости будут охранять тысячи силовиков

Во время празднования Дня флага и Дня независимости публичный порядок и безопасность в Украине будут обеспечивать около 15 тысяч правоохранителей.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Речь идет о работниках Нацполиции, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, специалистов ДСНС.

По словам Ярового в Киеве в эти дни будут привлечены около 7000 личного состава,

23 августа на улицах Киева будут патрулировать 1400, а 24-го - 4500 полицейских и гвардейцев.

Как известно, в военном параде ко Дню независимости впервые примут участие военные из 10 стран, 9 из которых являются членами НАТО.

Кроме того, на парад выйдут министры обороны 9 стран.

Украинская правда