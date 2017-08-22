С киевлян хотят взимать плату за страхование дома

1192 просмотра
Вторник, 22 августа 2017, 16:04

В Киевской горгосадминистрации выясняют, есть ли возможность включить как составную тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование.

Об этом свидетельствует поручение первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Геннадия Плиса, сообщает "Укринформ".

"Прошу предоставить предложения о возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование этих домов от несчастных случаев", - говорится в документе, который направлен к выполнению заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву и директору департамента экономики и инвестиций Светлане Принаде.

 

Как известно, в июне в КГГА анонсировала с июля повышение в 1,5-2 раза тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Темы: тарифы Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Оснований для повышения тарифов на газ нет – Гройсман 17 августа 2017, 13:33
Новый глава "Укрзализници" рассказал, что будет с ценами на билеты 9 августа 2017, 16:29
Кабмин поддерживает введение "стимулирующих" тарифов 31 июля 2017, 12:48
powered by lun.ua
Главные новости
"1+1" извинился за старые фото обстрела Мариуполя, но против футбола там
Группа "Приват" Коломойского задолжала государству 17 миллиардов налогов
Суркис наплевательски относится к мариупольцам – Жебривский
Суркис хочет запретить любые футбольные матчи в Мариуполе
Все новости
Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге

культура

Культурные центры Праги, о которых вы возможно не знали