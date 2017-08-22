С киевлян хотят взимать плату за страхование дома
В Киевской горгосадминистрации выясняют, есть ли возможность включить как составную тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование.
Об этом свидетельствует поручение первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Геннадия Плиса, сообщает "Укринформ".
"Прошу предоставить предложения о возможности включения в состав тарифа на содержание домов и придомовых территорий расходы на страхование этих домов от несчастных случаев", - говорится в документе, который направлен к выполнению заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву и директору департамента экономики и инвестиций Светлане Принаде.
Как известно, в июне в КГГА анонсировала с июля повышение в 1,5-2 раза тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.
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