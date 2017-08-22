"1+1" извинился за старые фото обстрела Мариуполя, но против футбола там

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Вторник, 22 августа 2017, 16:06

На телеканале "1+1" признали, что показали в сюжете ТСН фото обстрела Мариуполя двухлетней давности, но все равно считают, что город еще слишком опасен для футбольных матчей УПЛ.

Такую позицию канала высказала в комментарии "Украинской правде" ведущая ТСН Алла Мазур.

Она призналась, что в сюжете программы "ТСН. Тиждень" были показаны фотографии обстрелов Мариуполя, которые происходили еще в январе 2015 года.

"В тексте нет ни слова о том, что фото из Мариуполя - свежие... Конечно, нам надо было указать год событий, ведь сейчас что угодно может стать поводом для манипуляций, и мы извиняемся, что создали именно такой повод", - говорит ведущая.

В то же время, отмечает Мазур, "эти детали" не должны отвлекать людей от сути, которая, по ее мнению, заключается в том, что опасность для города все еще остается.

"Сообщение СБУ о красном уровень угрозы и наш сюжет о террористах в Мариуполе, которые готовы были за 200 долларов устроить серию терактов, - это и есть самая свежая информация", - отмечает она.

Также Аллу Мазур беспокоят заявления главаря террористов ОРДО Александра Захарченко с обещаниями не обстреливать город в день матча премьер-лиги между футбольными клубами "Динамо" и "Мариуполь".

"Заявления террориста Захарченко, как правило, стоит читать с точностью до наоборот. Так как тому, кто совершил преступление против человечности в 2015 году, ничто не мешает повторить его снова", - подчеркнула телеведущая.

Как сообщалось, 20 августа вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновський заявил, что "Динамо" не поедет в Мариуполь на матч с местным ФК из-за опасной ситуации в городе.

При этом вице-президент УЕФА Григорий Суркис вообще выступил против проведения любых матчей украинской премьер-лиги в Мариуполе.

Массированную поддержку мнению об опасности проведения матчей в Мариуполе поддержал и телеканал "1+1", совладельцем которого является господин Суркис. Чтобы обосновать эти опасения в сюжете "ТСН. Тиждень" были показаны вышеуказанные старые фото обстрела города.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что отказ команды "Динамо-Киев" играть в Мариуполе является "ударом ниже пояса" для мариупольцев.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

Темы: Мариуполь футбол телевидение СМИ
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