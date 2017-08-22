Порошенко на Совбезе ООН хочет доказать непричастность к ракетам Северной Кореи

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Вторник, 22 августа 2017, 16:41

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение непричастности Украины к ракетной программы в Северной Корее на Совете безопасности ООН.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Президент поручил МИДу инициировать рассмотрение вопроса о непричастности нашей страны к ракетной программе в Северной Корее на Совбезе ООН", - говорится в нем.

Такое поручение внешнеполитическому ведомству он дал после заслушивания отчета рабочей группы, которая проверяла по его поручению информацию американского издания The New York Times о возможных поставках государственным предприятием "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" (Днепр) ракетных двигателей в Северную Корею.

"С учетом выводов комиссии, хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - сказал Порошенко.

"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую ​​же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - приводятся слова президента.

Как известно, The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

Издание пишет, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб.

Темы: Порошенко ООН Северная Корея
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