ГПУ обнародовала видео пыток в одесском СИЗО

Прокуратура изменила правовую квалификацию относительно бесчеловечного обращения с удержанными в одесском СИЗО на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.



Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.



"В ходе дальнейшего следствия установлено вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения. В связи с этим, прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения", - написала она.



Также, по словам Сарган, установлены факты избирательного отношение работников учреждения к некоторым удержанным, предоставления им преференций.



"Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведение порядков" проводился не во всех камерах и даже не во всех корпусах. К некоторым местам содержания заключенных вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований. Наряду с этим документация, которую изучили следователи прокуратуры, говорит о проведении обысков и необходимые меры во всех камерах ", - сообщила она, добавив, что в связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.



Также Сарган заявила, что на стенах пенитенциарного учреждения следователи обнаружили портрет Феликса Дзержинского.



"По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение представителем власти коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)", - написала Сарган.



Как известно, в субботу под стенами одесского СИЗО прошел импровизированный митинг против акций устрашения, которые прошли после жестокого убийства арестантом сотрудницы изолятора.



Вместе с тем, пресс-секретарь заместителя главы Минюста Юрий Маслак опроверг информацию об акциях устрашения в одесском СИЗО.



17 августа в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили расчлененное тело младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Елены Порошенко. Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки.



Начальник СИЗО Вячеслав Коваль отстранен от должности на время проведения расследования фактов преступной небрежности сотрудников изолятора.

Арестанта, подозреваемого в совершении убийства перевели в другой изоляторе с целью его безопасности.



Украинская правда