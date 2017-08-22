Порошенко вечером поговорит с лидерами стран "нормандского формата"

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции - состоится вечером 22 августа.



Об этом заявил президент Петр Порошенко выступая во вторник в Северодонецке.

"Уже через три с половиной часа в Киеве у меня состоится сегодня вечером телефонная конференция в нормандском формате, где мы будем настаивать на усилении вооруженной миссии ОБСЕ и о введении миротворцев Организации Объединенных Наций и об объявлении режима прекращения огня с 25го или 1 -го сентября, чтобы дети наконец хоть могли в школу пойти", – сказал глава государства.

"Да я понимаю, что на этом мы не первый раз подчеркиваем, но мы демонстрируем миру наше желание мира, кто на самом деле является агрессором, который хочет войны", - добавил Порошенко.



Глва государства выразил уверенность относительно согласования этой инициативы с канцлером Германии и президентом Франции.



"Мы будем делать все, чтобы на Донбассе прекратили стрелять", - подчеркнул Порошенко.

Дополняется ...