Исполком ФФУ: "Динамо" должно играть в Мариуполе

Исполком Федерации футбола Украины на своем экстренном заседании поддержал решение комитета по безопасности проведения соревнований о том, что матч 7 тура Премьер-лиги "Мариуполь" - "Динамо" должен пройти 27 августа в городе Мариуполь.



Об этом сообщает источник "Украинской правды" в ФФУ.



На заседание исполкома 22 августа выносился вопрос в целом безопасности проведения футбольных матчей.



Из 30 членов исполкома против решения проводить футбольные матчи в Мариуполе были только двое: главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков и Игорь Кочетов. 28 человек проголосовали за проведение футбольных матчей в Мариуполе.



Также во время заседания исполкома вице-президент ФФУ Олег Собуцкий заявил, что на 28 августа в Мариуполе запланирована товарищеская игра ветеранской сборной Украины, куда входят многие бывшие игроки "Динамо", "Шахтера" и "Днепра".



Николай Аврамчук для УП