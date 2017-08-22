В Беларусь летят российские истребители

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Вторник, 22 августа 2017, 20:06

Российские военные летчики прилетят в Беларусь на подготовительное учение, которое пройдет 23-25 августа.

Об этом, ссылаясь на Минобороны Беларуси, сообщает "Белорусский партизан".

Отмечается, что в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" с 23 по 25 августа 2017 года под руководством командующего ВВС и войсками ПВО будет проводиться оперативно-тактическое учение с авиацией.

Для совместных действий в ходе учения запланировано перебазирование самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ на военные аэродромы Беларуси.

В ходе оперативно-тактического учения будут отработаны вопросы посадки на аэродромный участок дороги.

Также в ходе проведения учения будут отработаны вопросы применения Единой региональной системы ПВО Беларуси и России по обеспечению военной безопасности "союзного государства", организации и практической подготовки авиации к применению, выполнения учебно-боевых задач на полигонах Вооруженных Сил Республики Беларусь с посадкой на аэродромный участок дороги.

Напомним, подготовительное учение к сентябрьским маневрам началось 21 августа, само учение "Запад- 2017" пройдет 14-20 сентября.

Темы: Беларусь Росcия армия
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