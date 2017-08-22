За рулем смертельного "Mercedes" был не охранник Дыминского – следствие

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Вторник, 22 августа 2017, 20:46

Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Об этом сообщает во вторник член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Сегодня утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулём автомобиля "Mercedes" был точно не 43 летний охранник Пётра Дыминского, который взял вину за смертельное ДТП на себя", – пишет он в Facebook.

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Темы: ДТП
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