Начальник полиции охраны задержан по подозрению во взятке – СМИ

3225 просмотров
Вторник, 22 августа 2017, 21:31

Правоохранительные органы задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в операции принимали участие сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности.

 
Будник отмечен орденом "За заслуги" 3-й и 2-й степени

Суммы взятки равно как и других деталей источник не сообщил.

Как известно, генерал полиции третьего ранга заслуженный юрист Украины Сергей Будник возглавляет департамент полиции охраны с осени 2014 года.

Темы: взятка полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Начальник отдела Нацполиции Харьковщины погорел на взятке 19 августа 2017, 20:56
В Луганской области на взятке задержали председателя суда 18 августа 2017, 04:36
Руководителя филиала "Укрэксимбанка" задержали на взятке 18 августа 2017, 00:41
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня
Начальник полиции охраны задержан по подозрению во взятке – СМИ
Геращенко: Дыминского пригласили на допрос – он улетел в Женеву
Генпрокуратура обыскивает предприятия "Group DF" Фирташа
Все новости
Осторожно жара!

В Полтаве женщина закрыла в машине ребенка при 33°С. Ее спас неравнодушный мужчина

отдых

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников Европой