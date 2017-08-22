Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 22 августа на Украинской правде.

О футбольном матче в Мариуполе. Вице-президент "Динамо" Андрей Мадзяновский заявил, что клуб не поедет на матч в Мариуполь и подаст в суд в случае зачисления технического поражения.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает, что отказ команды "Динамо-Киев" играть в Мариуполе является "ударом ниже пояса" для мариупольцев.

А в СБУ подчеркнули, что если ФФУ решит провести матч в Мариуполе, то служба примет все меры для обеспечения безопасности проведения футбольной игры.

О теме КНДР. Россия распространила среди представителей военно-дипломатического корпуса слухи, что северокорейская ракета разработана с помощью украинских специалистов, говорится в докладе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

А президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение непричастности Украины к ракетной программы в Северной Корее на Совете безопасности ООН.

О пытках в одесском СИЗО. Прокуратура изменила правовую квалификацию относительно бесчеловечного обращения с удержанными в одесском СИЗО на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

О миротворцах. Еще Порошенко намерен инициировать введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс на сессии Генеральной ассамблеи ООН в США в сентябре.

О Фирташе. Совет нацбезопасности и обороны проведет проверку, по поставкам электроэнергии и сырья на завод "Крымский Титан", принадлежащей олигарху Дмитрию Фирташу в оккупированном Россией Крыму.

А Генеральная прокуратура заявляет о разоблачении незаконной схемы по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу "Group DF" Фирташа.

О ДТП во Львовской области. Полиция установила отсутствие вины охранника бизнесмена Петра Дыминского в ДТП со смертельным исходом на Львовщине.

Об убытках из-за аннексии Крыма. Россия нанесла Украине 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен убытков вследствие оккупации Крыма.

О Керченском мосте. Украина подготовила международно-правовой запрос в НАСА по оказанию помощи в расследовании дела о возможном нарушении экологической безопасности при строительстве Россией Керченского моста.