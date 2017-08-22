Россия угрожает США новыми ответными санкциями

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Вторник, 22 августа 2017, 22:52

Россия заявила, что приступает к проработке "неизбежных ответных мер" на расширение антироссийских санкций США.

Об этом говорится в заявлении заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, размещенном 22 августа на сайте МИД РФ.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон вновь "наступил на те же грабли": Минфин США принял 22 августа решение расширить антироссийские санкционные списки - на сей раз по северокорейскому сюжету. Под ограничения подведены 4 россиянина и одна компания.

"Заданный еще Администрацией Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс", – идет речь в сообщении.

"Все же не теряем надежды, что голос разума рано или поздно возобладает и наши американские коллеги осознают бесперспективность и пагубность дальнейшего раскручивания санкционной спирали. Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", – резюмируют в МИД РФ.

Украинская правда

Темы: Росcия санкции США
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