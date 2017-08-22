"Нормандская четверка" поддерживает прекращение огня до начала учебного года

Лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года.

Такие результаты телефонного разговора с руководителями государств "нормандского формата": президентом Франции, федеральным канцлером Германии и главой России обнародовала пресс-служба Петра Порошенко.

Отмечается в частности, что украинский президент сообщил о посещении 22 августа города Счастье, что недалеко от оккупированного Луганска, и встрече там с представителями передовой базы СММ ОБСЕ, которая на постоянной основе базируется в Станице Луганской.

Отмечается, что Порошенко выразил полную поддержку ее круглосуточной работы в этом городе.

Глава государства также призвал немедленно освободить всех украинских заложников, которые незаконно удерживаются в плену.

По результатам телефонного разговора главы государств "нормандского формата" согласовали совместное заявление, которое приводит Администрация президента.

Телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата" ранее 22 августа анонсировал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что будет подчеркивать на усилении вооруженной миссии ОБСЕ, внедрении миротворцев Организации Объединенных Наций и объявлении режима прекращения огня с 25 (август -ред.) или с 1 сентября, чтобы "дети наконец хоть могли в школу пойти".



Еще ранее глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что вопрос персональной встречи глав государств "нормандской четверки" еще только обсуждается, и она состоится только когда появится понимание, каким образом двигаться дальше.

Украинская правда