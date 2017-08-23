Волкер: Общая цель - это восстановление суверенитета Украины

438 просмотров
Среда, 23 августа 2017, 00:46

Специальный представитель США по урегулированию в Украине Курт Волкер подтвердил, что целью США является восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Об этом он заявил, выступая в Вильнюсском университете на конференции о региональном лидерстве, пишет Радио Свобода.

Волкер напомнил, что эти цели определил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, когда посещал Киев 9 июля.

Кроме того, США имеют целью помочь установить безопасность для всех граждан Украины, независимо от их национальной или религиозной принадлежности.

Волкер обратил внимание, что на Европейском континенте, "на расстоянии менее полутора часов полета на самолете", ныне "бурлит горячая война", и об этом нельзя забывать.

Чтобы остановить это, он призвал прежде всего достичь длительного и прочного режима прекращения огня.

Ранее во вторник Волкер провел в Вильнюсе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте и министром иностранных дел Линасом Линкявичусом на темы выполнения минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части украинского Донбасса и поддержки реформ в Украине.

Как известно, Волкер прибыл в Литву из Минска, где он проводил встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. 23 августа Волкер присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису на встречах с высокопоставленными чиновниками Украины

Темы: Донбасс война США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики 8 раз обстреляли ВСУ из минометов и стрелкового оружия 22 августа 2017, 18:40
Скоро "нормандская четверка" поговорит об Украине 22 августа 2017, 14:38
Вблизи Авдеевки и "шахты Бытовки" бои продолжались более 10 часов 22 августа 2017, 14:05
powered by lun.ua
Главные новости
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Глава департамента полиции охраны погорел на взятке 96 тысяч – официально
Главные новости дня
Геращенко: Дыминского пригласили на допрос – он улетел в Женеву
Все новости

5 проектов, которые изменят Львов в ближайшем будущем

История

Как женщины успешно руководят общинами на Николаевщине