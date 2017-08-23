Тиллерсон: Россия поставляет оружие талибам

Россия в нарушение международных норм и норм Совета Безопасности ООН поставляет оружие талибам.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Госдепартаменте, передает Голос Америки.

"Россия поставляет оружие талибам. Очевидно, что это – нарушение международных норм и нарушение норм Совета Безопасности ООН. Мы, безусловно, будем возражать против этого и будем обращать внимание России на это. Если кто-то намерен поставлять оружие, то это должно делаться через афганское правительство", – заявил госсекретарь США.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, о численности американских войск в Афганистане будет объявлено после принятия решения на этот счет. Он подчеркнул также, что дипломатические усилия США по урегулированию конфликта в этой стране будут определяться ее условиями.

Тиллерсон отметил, в частности, что США сосредоточатся на борьбе против коррупции, в особенности – в том, что касается американской помощи Афганистану.

Глава Госдепартамента заявил, что в решении проблем Афганистана примут участие Пакистан и Индия. Касаясь роли Пакистана, он сказал, что этой стране следует изменить свой подход к проблеме терроризма. По его словам, условием помощи Пакистану со стороны США будут результаты, которых Исламабад достигнет на этом пути.

"Имеет место некоторая эрозия доверия, поскольку мы стали свидетелями того, что террористическим организациям предоставляется убежище на территории Пакистана, откуда они планируют и осуществляют нападения на американских военнослужащих, американских официальных лиц, подрывая усилия по достижению мира в Афганистане", – уточнил Тиллерсон.

"Пакистан должен применить иной подход, а мы готовы с ними сотрудничать, помогая им защитить себя от… террористических организаций", – подчеркнул госсекретарь США.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что может вывести войска США из Афганистана, но накануне заявил, что такой шаг создаст в азиатской стране "вакуум для боевиков".

Министр обороны США Джеймс Мэттис отметил, что Вашингтон направит в Афганистан дополнительный контингент, точная численность которого сейчас решается.

Напомним, новая стратегия США предусматривает, что американские военные останутся в Афганистане на долгосрочной основе. Также США не будут объявлять временные рамки своих операций в этой стране и точную численность своего контингента.

По данным СМИ, Трамп одобрил отправку в Афганистан еще 4 тысячи американских военнослужащих.