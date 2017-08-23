Сутки в АТО: 28 обстрелов, 4 бойцов ВСУ ранены

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 28 раз нарушили режим тишины. Трое украинских военных были ранены, один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В конце дня российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы украинских позиций с использованием тяжелого вооружения.

В частности, на Приморском направлении боевики дважды били из артиллерии калибра 122 мм по опорным пунктам ВСУ на подступах к Талаковке и Водяному. А около 20:00 враг неприцельно выпустил не менее 6 снарядов калибра 152 мм возле поселка Водяное - в район, где вообще нет украинских позиций.

Вечером под минометный огонь русских наемников дважды попали опорные пункты сил АТО вблизи Гнутового. Кроме того по окрестностям Павлополя боевики били из гранатометов.

На Донецком направлении напряженная обстановка, как и прежде, сохраняется в Авдеевский промзоне. Здесь с 19:00 и почти до полуночи бандиты вели огонь по украинским защитникам из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечают в штабе, украинские военные накрывали противника плотным огнем в ответ. В результате такого противостояния один боец ​​ВСУ получили ранения. Также вечером и ночью боевики открывали огонь в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого и шахты Бутовка.

На Луганском направлении преступники из минометов и гранатометов били по позициям ВСУ в окрестностях Новоалександровки и Крымского. В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.