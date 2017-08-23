Порошенко поднимет государственный флаг в Киеве

В Киеве на Софийской площади 23 августа состоится церемония поднятия государственного флага Украины с участием руководства государства.

Мероприятие начнется в 09:00, сообщает "Укринформ".

Кроме того, в День государственного флага президент Петр Порошенко примет участие в открытии выставки вооружения и военной техники "Мощь непокоренных" на Крещатике.

В этот же день запланировано торжественные мероприятия по случаю вручения государственных наград, сертификатов для получения жилья военнослужащим Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах Киевской области.

В Верховной Раде презентуют почетный портал флага Независимости Украины и откроют с участием спикера парламента Андрей Парубия экспозицию к 25-летию передачи Государственным центром Украинской Народной Республики в изгнании полномочий власти независимой Украины.

Также киевский городской председатель Виталий Кличко примет участие в торжествах ко Дню государственного флага и по традиции вручит паспорта 16-летним киевлянам, отмечает агентство.

Кроме того, на Софийской площади откроется выставка боевых знамен частей Вооруженных сил Украины, Национальной Гвардии Украины и Госпогранслужбы Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции.

Украинцам в этот день будет представлена премьера исторического фильма "Красный". Кинолента рассказывает о восстании в одном из лагерей ГУЛАГа, где группа украинских повстанцев решила противостоять репрессиям начальника лагеря и попробовать вырваться на свободу.

Арт-проект "Искусство Независимости" откроют в Национальном музее истории Украины. Проект стартует с выставок работ участников АТО.

Состоится и футбольный турнир "Кубок Независимости" по случаю 26-й годовщины Независимости Украины. В турнире будут соревноваться команды Федерации футбола Украины, Генеральной прокуратуры, Службы безопасности, сборной народных депутатов, Генерального штаба ВСУ, Министерства молодежи и спорта, сборной журналистов Украины и Минсоцполитики. Цель благотворительного турнира - помочь детям-переселенцам с востока Украины заниматься спортом.

На Михайловской площади можно будет посетить концерт по случаю Дня государственного флага Украины.

В связи с празднованием и подготовкой к празднованию 26-й годовщины Независимости Украины в столице будет частично ограничено движение транспорта рядом улиц.