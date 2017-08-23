Пожар в апелляционном админсуде Харькова: водой залито 70% оргтехники

Из-за пожара в Харьковском апелляционном административном суде во вторник повреждено около 70% компьютеров и огртехники.

Об этом сообщил Совет судей Украины.

По словам исполняющего обязанности руководителя аппарата суда Ильи Янчевского, здание суда отключено от электроэнергии и связи.

"Серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место еще во время пожара не пострадал архив, дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах, частично залиты водой, но вполне подлежат восстановлению", – говорится в сообщении.

Однако во время тушения пожара от воды пострадали почти 70% компьютеров и оргтехника.

Также отмечается, что под угрозой обвала из-за повреждения огнем и водой оказалось перекрытие третьего этажа.

"Сегодня, к 10:00 утра, в суде созвано собрание судей, которые должны решить вопрос о дальнейшей организации работы суда", – пишет Совет судей.

гсчс

Как сообщалось, пожар в здании Апелляционного административного суда Харьковской области возник у 22 августа вечером. Причиной возгорания стал удар молнии.

Впоследствии появилось видео масштабного пожара, который охватил почти 2000 квадратных метров.



Украинская правда