Полиция проверит почерк в протоколе НАПК по Ляшко
Национальная полиция назначила почерковедческую экспертизу по делу о возможной фальсификации Национальным агентством по предотвращению коррупции протокола относительно лидера "радикалов" Олега Ляшко.
Об этом говорится в материалах Печерского районного суда Киева, передают "Українські новини".
Экспертиза будет касаться протокола НАПК в деле о совмещении Ляшко депутатства и руководства закрытым акционерным обществом "Редакция газеты "Политика".
Следователь Нацполиции просила суд предоставить временный доступ к документам регистрационного дела ЗАО "Редакция газеты "Политика", которые находятся во владении отдела по вопросам государственной регистрации юридических и физических лиц Голосеевской районной государственной администрации Киева.
Отмечается, что 14 августа в рамках уголовного производства была назначена почерковедческая экспертиза, что обусловливает необходимость изъятия оригиналов документов.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к запрашиваемым документам.
Как сообщалось, 21 июля суд закрыл дело против Ляшко относительно совместительства, которое возбудила НАПК.
Печерский суд рассматривал представление НАПК относительно лидера "радикалов". НАПК обвиняло его в совмещении выполнения депутатских функций с работой главным редактором газеты "Политика".
24 июля Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство на заявление лидера Радикальной партии Олега Ляшко в отношении сотрудников Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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