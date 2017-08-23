Парубий предложит нардепам начать новую сессию с реформы образования

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить народным депутатам начать работу на предстоящей сессии парламента с реформы сферы образования.

Об этом он сказал журналистам в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду предлагать начать с образовательной реформы, потому что считаю, что она может быть наиболее объединяющей… в начале сессии", – отметил спикер.



Парубий напомнил, что парламенту предстоит рассмотреть 4 комплексные реформы: медицинскую, судебную, пенсионную и в сфере образования.

"У нас будет осень реформ в целом", – добавил он.



При этом Парубий отметил, что предложит руководителям парламентских фракций, членам Кабмина совместно определить порядок рассмотрения вышеназванных реформ.



По его словам, к законопроектам по реформированию сфер здравоохранения и образования ко второму чтению внесены около тысячи поправок к каждому. К законопроекту, предусматривающему судебную реформу, – порядка 5,5 тысячи поправок.



"Думаю, что в первую неделю не более двух из этих реформ будут рассмотрены", – сказал спикер.



При этом Парубий допустил, что некоторые законопроекты могут быть направлены на повторное первое чтение для доработки.



Как известно, седьмая сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется 5 сентября.

Как сообщалось, ранее министр образования Лилия Гриневич отмечала, что закон "Об образовании" должен быть принят до Дня учителя, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.



По словам министра, текст нового закона "Об образовании" полностью готов к рассмотрению во втором чтении.