Парубий предложит нардепам начать новую сессию с реформы образования

262 просмотра
Среда, 23 августа 2017, 13:13

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен предложить народным депутатам начать работу на предстоящей сессии парламента с реформы сферы образования.

Об этом он сказал журналистам в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я буду предлагать начать с образовательной реформы, потому что считаю, что она может быть наиболее объединяющей… в начале сессии", – отметил спикер.

Парубий напомнил, что парламенту предстоит рассмотреть 4 комплексные реформы: медицинскую, судебную, пенсионную и в сфере образования.

"У нас будет осень реформ в целом", – добавил он.

При этом Парубий отметил, что предложит руководителям парламентских фракций, членам Кабмина совместно определить порядок рассмотрения вышеназванных реформ.

По его словам, к законопроектам по реформированию сфер здравоохранения и образования ко второму чтению внесены около тысячи поправок к каждому. К законопроекту, предусматривающему судебную реформу, – порядка 5,5 тысячи поправок.

"Думаю, что в первую неделю не более двух из этих реформ будут рассмотрены", – сказал спикер.

При этом Парубий допустил, что некоторые законопроекты могут быть направлены на повторное первое чтение для доработки.

Как известно, седьмая сессия Верховной Рады 8-го созыва начнется 5 сентября.

Как сообщалось, ранее министр образования Лилия Гриневич отмечала, что закон "Об образовании" должен быть принят до Дня учителя, который отмечается ежегодно в первое воскресенье октября.

По словам министра, текст нового закона "Об образовании" полностью готов к рассмотрению во втором чтении.

Темы: Верховная Рада реформы образование
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полиция задержала хулигана, который писал на окнах Рады маты 22 августа 2017, 00:28
ГПУ опровергла подготовку представлений на 40 нардепов 18 августа 2017, 15:39
СМИ обнародовали имена депутатов, на которых ГПУ готовит представления 18 августа 2017, 14:18
powered by lun.ua
Главные новости
Цена на автогаз превысила 16 гривен
Правительство ограничило премии госисполнителей
Режиссер: Максакова не будет петь гимн, но выполнит произведение с подтекстом
В Украине зафиксирована новая кибератака через бухгалтерское ПО
Все новости

5 инициатив, которые пристраивают бездомных собак и котов

Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге