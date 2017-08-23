В оккупированном Севастополе провели масштабную акцию ко Дню флага

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Среда, 23 августа 2017, 13:30

Жители оккупированного Россией Севастополя (Крым) провели на набережной флешмоб, посвященный Дню украинского флага.

Об этом сообщает в Facebook местный фотограф Татьяна Москаленко.

"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости!!! С тобой в сердце", - подписала она выложенный снимок события.

Как видно на фотографии, несколько десятков человек вышли на набережную Севастополя в сине-желтой одежде, символизирующий цвета национального флага Украины.

 
Севастопольцы напомнили оккупанту, что Крым - это украинская территория

"Молодцы!", "Слава Украине! Севастополь – это Украина!", "Как вы собрались? Я тоже так хочу" – такие комментарии оставляют пользователи соцсети под постом.

Украинская правда

Темы: Севастополь Крым оккупация чрезвычайное происшествие
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