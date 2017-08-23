СБУ нашла взрывчатку под мостом на Ивано-Франковщине

Служба безопасности нашла взрывное устройство под пешеходным мостом в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила СБУ в Facebook.

"На телефон доверия Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о замеченном подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрица-Солотвинская в село Загвиздя", - говорится в сообщении.

"Следственно-оперативная группа правоохранителей, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку с взрывным механизмом. Взрывотехники обезвредили опасную находку на месте, взорвав ее", - добавляют в службе.

Как отмечается в сообщении, сейчас решают, открывать ли уголовное производство, чтобы провести экспертизы и установить обстоятельства инцидента.