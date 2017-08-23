В Киеве жгут шины, требуя не отпускать предполагаемого убийцу Вербицкого
В Апелляционном суде Киева в среду началось рассмотрение жалобы Александра Волкова, подозреваемого в похищении и убийстве Юрия Вербицкого в 2014 году, который просит отпустить его из-под ареста.
Об этом пишет "Тиждень".
По информации издания, у здания суда около 30 активистов провели митинг, требуя оставить в силе меру пресечения Волкову. Присутствующие также зажгли "символическую автомобильную шину". Они скандировали "Слава Украине!" и пели гимн Украины.
На акции присутствовали Игорь Луценко, которого похищали вместе с Вербицким, нардеп Борислав Береза, активисты "Автомайдана" и "Правого сектора".
Когда заседание началось, Луценко вошел в зал суда с автомобильной шиной в руках.
Требования активистов, выступающих против отмены ареста подозреваемого, четко сформулировал на своей странице в Facebook один из них, народный депутат Мустафа Найем:
"Чем мы недовольны:
- Критически медленными темпами расследования;
- Странными судебными решениями, которые позволяют подозреваемым массово бежать из-под домашнего ареста в Россию;
- Покрывательством со стороны высших должностных лиц, которые выводят из-под удара виновников, в частности, экс-сотрудников МВД времен Майдана.
Что мы хотим:
- Быстрых, обоснованных и законных решений от украинских судов по делам Майдана;
- Надлежащего управленческого внимания от первых лиц государства к расследованию преступлений против Майдана, ответственности президента, генерального прокурора, руководителей Нацполиции и СБУ за результативность следствия ".
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 29 июля взял под стражу на два месяца Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения Игоря Луценко и убийства Юрия Вербицкого в январе 2014 года.
В январе 2014-го в период Евромайдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены неизвестными с территории Александровской больницы и вывезены за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
В МВД заявили, что активные участники похищения Луценко и Вербицкого скрываются от правосудия в Крыму.
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