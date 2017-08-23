За 3 года РФ в 10 раз увеличила количество оружия на Донбассе

727 просмотров
Среда, 23 августа 2017, 14:29

За 3 года агрессии Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс.

Об этом свидетельствуют данные инфографики, которую приводит 23 августа Кризисный медиа-центр.

Так, по состоянию на июль 2014 года, на востоке Украины было зафиксировано 30 танков, 110 реактивных систем залпового огня, 124 боевых бронированных машин, 50 единиц систем противовоздушной обороны.

В то же время по состоянию на конец июля 2017 года, на Донбассе присутствуют уже 680 танков, 1170 РСЗО, 1250 ББМ и 550 единиц ПВО.

 
Для увеличения - нажмите на изображение

Кризисный медиа-центр также проанализировал интенсивность обстрелов противника за полгода.

Согласно данным центра, пик вражеских обстрелов на всех частях фронта: мариупольском, донецком и луганском приходится на март: 1225, 1031 и 488 соответственно.

В июне же 2017 года было зафиксировано 1463 обстрелов российско-оккупационных войск (605 - приморский, 401 - донецкий и 457 луганский направления).

В целом наиболее интенсивно противник обстреливает позиции сил АТО и населенные пункты на мариупольском направлении.

 
Для увеличения - нажмите на изображение

В августе 2017 года глава Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко отмечал, что на Донбассе украинской армии противостоят до 40 тысяч российских военнослужащих и завербованных ими наемников.

Валентина Романенко, УП

Темы: Росcия оружие Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генштаб отправляет двух верификаторов наблюдать за учениями РФ в Беларуси 23 августа 2017, 13:38
От ГКЧП до АТО: этапы российской агрессии 23 августа 2017, 09:30
СМИ: ФБР подозревает, что Манафорт получил от ПР и РФ $80-100 млн 23 августа 2017, 03:26
powered by lun.ua
Главные новости
На Полякова наконец-то надели браслет
За 3 года РФ в 10 раз увеличила количество оружия на Донбассе
Порошенко обещает, что в АТО скоро поедут обновленные танки
Генштаб отправляет двух верификаторов наблюдать за учениями РФ в Беларуси
Все новости
4 научных совета

Как мотивировать себя заниматься спортом

Миссия – спасать

Истории от зоозащитников ко Дню бездомных животных