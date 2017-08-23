НБУ отменил ограничения на выдачу валюты

Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Европейская правда.

Отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

Напомним, с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс гривен в эквиваленте. Сейчас Национальный банк считает возможным полностью убрать такое ограничение учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.

Ранее Нацбанк предлагал упростить валютном регулировании.