НБУ отменил ограничения на выдачу валюты

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Среда, 23 августа 2017, 16:48

Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Европейская правда.

Отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковские металлы с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

 Напомним, с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс гривен в эквиваленте. Сейчас Национальный банк считает возможным полностью убрать такое ограничение учитывая существенное улучшение ликвидности банковской системы в иностранной валюте и стабилизации валютного рынка.

Ранее Нацбанк предлагал упростить валютном регулировании.

Темы: НБУ валюта
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