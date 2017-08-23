Грицак хочет, чтобы россиянам ограничили въезд

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак считает целесообразным введение визового режима с Российской Федерацией.

Об этом он заявил на брифинге в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Как по мне - да, со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение", - отметил глава спецслужбы.

При этом Грицак подчеркнул, что оценку подобного рода решений должна давать не СБУ.

Как известно, идею введения визового режима для россиян в Украине поддерживают многие. В частности, министр иностранных дел Павел Климкин заявил однажды, что его ведомство в случае принятия решения о введении визового режима с РФ, готово его реализовать.