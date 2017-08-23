СБУ призывает украинцев не ехать в РФ на заработки, чтобы их не завербовали

Служба безопасности после контрразведывательных опросов украинских граждан впечатлена количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед украинскими заробитчанами РФ.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на встрече с журналистами, передает "Интерфакс".

По наведенным Грицаком приблизительным данным, около 2 млн украинцев находятся на территории РФ как люди, выехавшие на заработки. Как он утверждает, такие люди могут быть "явно или вслепую использованы для постановок российских спецслужб".

"Мы проводим контрразведывательную работу после их возвращения, проводим так называемые контрразведывательные опросы, и мы впечатлены количеством, так называемых, вербовочных подходов к простым украинцам: не обязательно это должны быть квалифицированные работники… мы впечатлены количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед ними РФ", - сказал Грицак.

Грицак также напомнил, что российские спецслужбы хотели использовать украинских АТОшников для совершения большого теракта в России.

"Эта информация имеет чрезвычайную важность, как мы считаем, поскольку она касается не только Украины, но и могла иметь катастрофические последствия для европейской безопасности", - сказал Грицак.

Он также отметил, что украинцев должны были обвинить не только в терактах. В одной из инструкций, данных АТОшникам спецслужбами РФ, "речь идет об уничтожении человека якобы на заказ прокурора Самарской области".

"Скорее всего, это наше допущение… Должен был быть обязательно какой-то большой теракт или диверсия со значительными жертвами, а во всех последующих местах могли быть найдены взрывчатка или "закладки", химические вещества которые должны были бы быть аналогичными тем, которые могли найти на дне рюкзаков (у украинцев – ред.)", - рассказал глава СБУ.

Грицак подчеркнул, что спецслужбы России направили в свою страну не менее двух групп для "отработки спектакля с возможной подготовкой украинскими гражданами - АТОшниками диверсий и терактов на территории Российской Федерации".

"Мы не убеждены, что мы взяли всех членов группы. Мы задержали человека, зовут его Игорь, и он подтвердил, что играл роль куратора группы, которая выезжала в Россию", - сказал он.

Как сообщалось, 17 августа на брифинге глава СБУ Василий Грицак заявил, что Служба безопасности имеет оперативную информацию об усилении разведывательно-диверсионной деятельности российских спецслужб на территории Украины.

"Главными целями являются стратегические объекты жизнеобеспечения, инфраструктуры. Также ставится цель - убийство отдельных общественно-политических деятелей", - заявил он.

Кроме того, как утверждает СБУ, ФСБ обманом заманила в Россию трех украинцев, бывших участников АТО, чтобы совершить от их имени теракты в Москве и других городах РФ.