Військові на лінії зіткнення отримають 1000 грн з нагоди свята

Весь личный состав ВСУ, который находится на линии соприкосновения на Донбассе, получит премию по случаю Дня независимости.



Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.



"По случаю главного праздника - Дня Независимости Украины принял решение о поощрении ведомственными наградами 1650 военнослужащих ВС Украины, которые несут службу в зоне проведения АТО", - надпись он.





"Кроме этого, только что подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника", - сообщил Полторак.



Как известно, в среду в Минске согласовали новый режим тишины в Донбассе.

Украинская правда