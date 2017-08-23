Військові на лінії зіткнення отримають 1000 грн з нагоди свята

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Среда, 23 августа 2017, 20:41

Весь личный состав ВСУ, который находится на линии соприкосновения на Донбассе, получит премию по случаю Дня независимости.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

"По случаю главного праздника - Дня Независимости Украины принял решение о поощрении ведомственными наградами 1650 военнослужащих ВС Украины, которые несут службу в зоне проведения АТО", - надпись он.



"Кроме этого, только что подписал приказ о поощрении всего личного состава, находящегося на линии соприкосновения, денежной премией в размере 1000 гривен в честь праздника", - сообщил Полторак.

Как известно, в среду в Минске согласовали новый режим тишины в Донбассе.

Украинская правда

Темы: армия деньги
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