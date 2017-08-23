Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 23 августа на Украинской правде.

О ценах на автогаз. За период с 22 по 23 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем еще на 0,5-1 гривни за литр - до 16-16,5 гривни за литр.

О валюте. Национальный банк Украины отменил последние ограничения на выдачу валюты с банковских счетов.

О Дыминкском. Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что у следствия еще недостаточно доказательств, чтобы считать бизнесмена Петра Дыминского виновником смертельного ДТП во Львовской области.

О Полякове. Правоохранители надели электронный браслет слежения на народного депутата Максима Полякова.

О танках. Финансирование военного вооружения за три года увеличилось в 10 раз, а уже в этом году новые танки "Оплот" будут отправлены в АТО.

О Минских соглашениях. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО подтвердила приверженность введения режима прекращения огня на Донбассе с 00.00 25 августа.

Об АТО. За 3 года агрессии Россия более чем в 10 раз увеличила количество вооружения, которое поставила на временно оккупированный Донбасс.

Также сегодня стало известно, что аозиции сил АТО и мирных жителей Марьинки длительное время обстреливало подразделение, которое было укомплектовано и руководилось выходцами из России.

О премиях. Кабинет министров установил ограничение в 200 прожиточных минимумов или 308 тысяч гривен для вознаграждений, выплачиваемых государственным исполнителям Министерства юстиции.

О заработках в РФ. Служба безопасности после контрразведывательных опросов украинских граждан впечатлена количеством вербовочных подходов и задачами, которые ставит перед украинскими заробитчанами РФ.