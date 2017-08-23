Представитель ОБСЕ смог попасть в колонию, которую контролируют боевики

Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию, находящуюся на территории неподконтрольной Киеву.



Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.



"Была заслушана информация координатора ОБСЕ Т. Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где удерживают наших военных-заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях", - сообщила она.



"Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе МККК. Также Т. Фриш посетил несколько украинских тюрем", - сообщила она.



Как известно, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО подтвердила приверженность введения режима прекращения огня на Донбассе с 00.00 25 августа.



Украинская правда