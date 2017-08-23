Представитель ОБСЕ смог попасть в колонию, которую контролируют боевики

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Среда, 23 августа 2017, 22:18

Представитель ОБСЕ Тони Фриш посетил Макеевскую колонию, находящуюся на территории неподконтрольной Киеву.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Была заслушана информация координатора ОБСЕ Т. Фриша, который на днях посетил Макеевскую колонию, где удерживают наших военных-заложников, он смог встретиться с несколькими ребятами и увидеть условия их содержания. К сожалению, он не смог посетить другие тюрьмы на оккупированных территориях", - сообщила она.

"Мы настаиваем, чтобы в ближайшее время Т. Фриш также посетил тюрьмы на оккупированной Луганщине, а также тех заложников, находящихся в других, кроме Макеевской, тюрьмах. Тем более, что все эти тюрьмы остаются закрытыми для всех других международных гуманитарных и наблюдательных миссий, в том числе МККК. Также Т. Фриш посетил несколько украинских тюрем", - сообщила она.

Как известно, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей ОРДЛО подтвердила приверженность введения режима прекращения огня на Донбассе с 00.00 25 августа.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ заложники
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