Поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"В самом центре столицы на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа и патрули полиции.

Ведутся розыскные мероприятия.