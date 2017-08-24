В центре Киева неизвестные расстреляли мужчину

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Четверг, 24 августа 2017, 01:41

Поздно вечером 23 августа в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook.

"В самом центре столицы на улице Шота Руставели, 12, двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Врачи приехали довольно быстро, но спасти мужчину уже не смогли", - говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа и патрули полиции.

Ведутся розыскные мероприятия.

Темы: Киев убийство
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