В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта

56 просмотров
Четверг, 24 августа 2017, 02:27

В Роттердаме (Нидерланды) был отменен концерт американской рок-группы Allah-Las из-за того, что возле концертного зала был обнаружен подозрительный фургон.

Об этом сообщает Reuters.

По словам мэра города, в фургоне с испанскими номерами находились газовые баллоны. При этом он предостерег от "поспешных выводов".

Водитель фургона был задержан и доставлен в полицию для допроса.

Отмечается, что такие меры предосторожности были приняты из-за того, что испанские власти направили предупреждение местной полиции о возможном теракте на концерте.

Позже агентство сообщило, что этот инцидент не связан с терактами в Испании на прошлой неделе.

Темы: полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полицейский чиновник скрыл от НАПК собаку стоимостью более 120 тысяч 23 августа 2017, 16:34
Дыминский не явился на допрос по делу о смертельном ДТП 23 августа 2017, 12:33
Аваков надеется, что Дыминский все-таки явится на допрос 23 августа 2017, 10:57
powered by lun.ua
Главные новости
В центре Киева неизвестные расстреляли мужчину
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Адвокат Дыминского заявляет, что Аваков и Геращенко говорили неправду
Главные новости дня
Все новости
Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге

Книги

В книгах людей, которые пережили войну, очень много красоты