Погранслужба: "Безвизом" воспользовались 200 тыс украинцев

13 просмотров
Четверг, 24 августа 2017, 02:53

200 тысяч украинцев воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Накануне празднования 26-й годовщины Дня Независимости Украины правом безвизовых путешествий уже воспользовались 200 тысяч украинцев. При этом более 76 тысяч наших граждан использовали для путешествий авиационный транспорт, а остальные направлялись через автомобильные или железнодорожные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 90 тысяч украинцев следовали через границу с Польшей и Венгрией.

Всего с начала "безвиза" 57 украинцам было отказано в пересечении границы, в основном, из-за не подтверждения цели поездки и нарушения европейского миграционного законодательства во время предыдущих поездок.

Темы: безвиз ЕС
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Особенности безвиза: украинцев без обратного билета могут снять с рейса 10 августа 2017, 13:17
Украинцам не успевают печатать биометрические паспорта. Что делать? 8 августа 2017, 13:08
Три тысячи грузин, поехав по "безвизу" в ЕС, не вернулись в срок 24 июля 2017, 12:57
powered by lun.ua
Главные новости
В центре Киева неизвестные расстреляли мужчину
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Адвокат Дыминского заявляет, что Аваков и Геращенко говорили неправду
Главные новости дня
Все новости
КИНО

8 фильмов, из которых выберут номинанта на "Оскар" от Украины

TEDx

Социолог объяснила, почему страх, стыд и уязвимость – признаки счастья