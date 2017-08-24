СБУ задержала артиллериста боевиков "ДНР"
В Донецкой области сотрудники СБУ задержали заряжающего артиллерийского расчета одного из незаконных вооруженных формирований террористов "ДНР".
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.
"Правоохранители установили, что житель Волновахского района в июля 2015 года получил предложение от двоюродного брата "подзаработать в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Во время встречи, по словам боевика, участвовал человек, который разговаривал с ярко выраженным русским акцентом. Он предложил "службу" в одном из артиллерийских подразделений террористов за пятьдесят тысяч рублей в месяц", - говорится в заявлении.
Отмечается, что именно это подразделение боевиков длительное время обстреливало позиции сил АТО и мирных жителей в Марьинке.
По словам задержанного, офицерский состав в основном был укомплектован выходцами из России. В составе артиллерийских расчетов даже корректировщики огня были россияне, одетые в военную полевую форму ВС РФ с офицерскими знаками различия.
Кроме того, само подразделение было оснащено военным снаряжением российского производства и сухпайками, изготовленными в РФ. При этом рядовые боевики из числа местных жителей Донбасса не имели вообще никаких снаряжения и формы.
В октябре 2016 года боевик "дезертировал" из бандформирования. После длительного укрытия он решил вернуться домой на подконтрольную Украине территорию, где и был сразу задержан оперативниками СБУ.
Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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