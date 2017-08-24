РФ снова направила на оккупированный Донбасс "гумпомощь"

Россия направила на оккупированный Донбасс 68-ю автомобильную колонну с "гуманитарной помощью".

Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что колонна МЧС РФ везет около 750 тонн "гуманитарной помощи".

В состав груза, якобы, входят детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество, учебная литература.

В дороге колонна разделится на две: одна проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган".

Отметим, что Россия доставляет "гумпомощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считает, что таким образом Кремль доставляет боевикам оружие и другую помощь.