СМИ: Трамп выражал недовольство новыми санкциями США против РФ

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал сенаторам недовольство из-за вопросов, связанных с Россией, в том числе санкциями.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Так, Трамп пытался убедить главу комитета Сената по иностранным делам Боба Коркера не принимать законопроект о санкциях против России. Трамп утверждал, что этот законопроект является неконституционным и может навредить его президентству. Однако Коркер был непреклонен и сказал президенту, что проект будет проголосован.

"Он был явно расстроен", - сказал один из источников о звонке Трампа Коркеру.

Кроме того, по поводу антироссийских санкций Трамп общался с сенатором Митчем Макконнеллом.

Также издание пишет, что Трамп спорил с сенатором Томом Тиллисом, который работает над законопроектом о защите независимого расследования связей президента США с Россией спецпрокурором Робертом Мюллером. Законопроект предполагает, что Мюллер не может быть уволен.

Кроме того, как отмечает издание, у Трампа с сенаторами есть и другие разногласия, например, по поводу программы Obamacare и финансирования стены на границе США и Мексики.

Пресс-секретарь Белого дома Линдсей Уолтерс заявила, что не будет комментировать личные разговоры президента с конгрессменами.