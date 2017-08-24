Сутки в АТО: 18 обстрелов, ранен один боец ВСУ

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Четверг, 24 августа 2017, 06:43

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям, один боец ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

После 19:00 террористы активизировали обстрелы.

На Донецком направлении 4 раза с разных направлений, используя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, боевики били по украинским укреплениям в Авдеевской промзоне. Кроме того, под огонь сепаратистов попали опорные пункты сил АТО возле Зайцево и шахты Бутовка. Около 23:00 преступники почти час из стрелкового оружия обстреливали дома мирных жителей Майорска.

На Луганском направлении в конце суток боевики дважды открывали огонь из 82 мм минометов в районе Новоалександровки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения. Также террористы били из гранатометов на подступах к Катериновке и Крымскому.

На Приморском направлении сепаратисты обстреливали опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

"На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем из оружия, не запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
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