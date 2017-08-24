Полиция: Убитый в центре Киева мужчина был иностранцем

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Четверг, 24 августа 2017, 07:20

Мужчина, застреленный в центре Киева вечером 23 августа, был иностранцем 1988 года рождения.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блыщик в Facebook.

"В 23:30 полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это - гражданин другого государства, 1988 г. р", - написала она.

При этом имя убитого не называется.

Злоумышленники, вероятно, скрылись на автомобиле "Фольксваген". В столице введен план "перехват".

По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Полицейские устанавливают свидетелей и очевидцев, осматривают прилегающую территорию для выявления камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле.

Темы: полиция убийство
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