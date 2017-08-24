Руководители государства помолились в Софийском соборе и вспомнили Небесную сотню

В День независимости Украины руководство государства приняли участие в "Молитве за Украину" в Софийском соборе.

Как сообщает пресс-служба президента, кроме Петра Порошенко и его семьи, в молитве приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, члены правительства, секретарь СНБО Александр Турчинов, мэр Киева Виталий Кличко.

Позже руководители государства также приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Кроме того, президент с семьей установили лампадки к памятному Кресту Героям Небесной Сотни. Участники церемонии почтили память героев минутой молчания.