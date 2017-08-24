"Укрзализныця" запустила второй поезд Киев-Перемышль

24 августа в первый рейс отправился поезд Интерсити+ №715/716 Киев – Перемышль, курсирующий в Польшу через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения "Укрзализныци" Александр Красноштан.

"День начался с хороших новостей - в первый рейс отправился новый поезд ИНТЕРСИТИ+ Киев-Перемышль маршруту через Винницу, Хмельницкий и Тернополь. Отныне жители этих городов получили удобную возможность путешествовать в Европейский Союз", - отметил Красноштан.

Как информирует сайт "Укрзалізниці", все билеты на этот поезд были выкуплены, причем почти половина пассажиров следовали до конечной остановки.

Стоимость проезда в поезде №715/716 в Перемышль составляет: из Киева: 676 грн – в первом классе, 478 грн – во втором; с Винницы: 526 грн – в первом классе, 370 грн – во втором; с Хмельницкого: 451 грн – в первом классе, 322 грн – во втором; из Тернополя: 370 грн - в первом классе и 265 грн – во втором классе.

Поезд Интерсити+ №715 ежедневно будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:52 и прибывать в Перемышль в 15:05. Поезд будет останавливаться на ст. Винница (09:09-09:11), Хмельницкий (10:45-10:47), Тернополь (12:12-12:14) и Львов (13:42- 13:55).

Поезд Интерсити+ №716 будет отправляться со станции Перемышль (Польша) в 13:07 и прибывать на ст. Киев-Пассажирский в 23:10. Остановки предусмотрены по ст. Львов (16:02-16:12), Тернополь (17:38-17:40), Хмельницкий (19:09-19:11) и Винница (20:47-20:49).

Первый поезд Интерсити+ №705/705 Киев-Львов-Перемышль начал курсировать с 23 декабря 2016 года. За период курсирования этим поездом между Украиной и Польшей перевезено более 146 тысяч пассажиров.

Европейская правда