АТО: ранены двое военных, горячее всего на Луганском направлении
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но двое военных получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в четверг.
По его словам, на Луганском направлении произошло 8 вооруженных провокаций. Украинские войска открывали ответный огонь во всех случаях.
При этом в Попаснянском районе трижды применялись минометы.
На Донецком направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов, при этом применялось только легкое вооружение.
На Мариупольском направлении произошло по одному обстрелу в Павлополе, Лебединском и Широкино из легкого вооружения. На других участках этого направления в прошедшие сутки боевые действия не велись.
Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям, один боец ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.
Украинская правда
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