АТО: ранены двое военных, горячее всего на Луганском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но двое военных получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в четверг.

По его словам, на Луганском направлении произошло 8 вооруженных провокаций. Украинские войска открывали ответный огонь во всех случаях.

При этом в Попаснянском районе трижды применялись минометы.

На Донецком направлении зафиксировано 7 вражеских обстрелов, при этом применялось только легкое вооружение.

На Мариупольском направлении произошло по одному обстрелу в Павлополе, Лебединском и Широкино из легкого вооружения. На других участках этого направления в прошедшие сутки боевые действия не велись.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что за минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по украинским позициям, один боец ​​ВСУ был ранен, еще один получил боевую травму.

Украинская правда