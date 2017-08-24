Порошенко: Обсуждением вопроса о вооружении от США доволен

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Четверг, 24 августа 2017, 13:46

Президент Петр Порошенко отказался комментировать поставки Украине летального вооружение от США и заявил, что доволен ходом обсуждения этого вопроса.

Об этом Порошенко заявил 24 августа на совместной пресс-конференции с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом.

"Мы обсуждали с США все стороны нашего сотрудничества, в т.ч. расширение оборонных возможностей Украины, сотрудничество в военно-технической сфере. Мы договорились, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины", - сообщил президент.

Он добавил, что речь идет не только о поставках летального вооружение, но и о средствах радиоэлектронной борьбы, и средствах, которые увеличивают эффективность действий ВСУ в оборонной сфере и т.п.

"Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует "тишины". Я не хотел бы комментировать эти вопросы, но обсуждением нашей дискуссии я доволен", - добавил Порошенко.

"Мы видим четкую позицию нашего партнера - США - и прогресс в этом направлении меня удовлетворяет", - отметил он.

Украинская правда

Темы: Порошенко США оружие
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