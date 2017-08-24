Порошенко поговорил с Мэттисом о миссии ООН на Донбассе и Крыме

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Четверг, 24 августа 2017, 14:03

Президент Петр Порошенко обсудил с главой Пентагона США Джеймсом Мэттисом вопросы противодействия агрессии РФ и усиление международного присутствия на Донбассе.

Об этом Порошенко заявил 24 августа на совместной пресс-конференции с главой Пентагона. 

Как отметил президент, речь идет о возможном развертывания миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Такое международное присутствие способствовало бы созданию надлежащих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса", - заявил Порошенко.

"Противодействие российской агрессии - ключевая тема и наш общий вызов. Я проинформировал главу Пентагона о безопасность в регионе (на Донбассе)", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что во время телефонного разговора в "нормандском формате" было поддержано предложение Украины по объявлению прекращения огня с 25 августа.

"Мы очень надеемся на ответственную позицию РФ о строгом соблюдении режима прекращения огня", - отметил Порошенко.

Также он добавил, что во время переговоров с Мэттисом был затронут вопрос Крыма.

"Благодарен за четкую позицию в этом вопросе - Крым есть, был и будет украинским, и должен быть возвращен Украине. Другого способа прекратить превращение полуострова в территорию несвободы, военную базу не существует", - отметил Порошенко.

украинская правда

Темы: Порошенко США Донбасс Крым Росcия
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