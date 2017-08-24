Порошенко наградил орденами Байдена, Олланда и Гаука

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Четверг, 24 августа 2017, 14:33

Президент Украины Петр Порошенко отметил почти три десятка граждан иностранных государств государственными наградами за вклад в укрепление международного авторитета Украины.

Об этом говорится в указе президента, размещенном на сайте администрации президента.

Согласно тексту указа, орденом Свободы отмечено бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Германии Йоахима Гаука и экс-президента Франции Франсуа Олланда.

Орденом князя Ярослава Мудрого II степени награжден бывший премьера Литвы Андрюс Кубилюс.

Орденом князя Ярослава Мудрого V степени отмечено президента немецкого бундестага Норберта Ламмерта.

Орден княгини Ольги III степени получила немецкая депутат от "зеленых" Марилуизе Бек.

В общем государственные награды "за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украинского государства, популяризацию ее исторического наследия и современных достижений" получили 27 граждан иностранных государств.

Европейская правда

Темы: Порошенко Германия Франция США
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