В Киеве задержали причастного к убийству иностранца

Полиция задержала злоумышленника, причастного к убийству иностранного гражданина в Киеве.

Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Через несколько часов после сообщения об убийстве был найден автомобиль, в котором задержали мужчину", - сообщили в полиции.

Как отметил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, при осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль.

"Мужчина задержан по ст.208 УПК, с ним работают следователи. Собираются доказательства, устанавливаются все обстоятельства происшествия, устанавливаются возможные свидетели и мотивы убийства, а также другие лица, которые имели отношение к этому событию", - отметил Корищенко.

По факту начато 2 уголовных производства: по факту умышленного убийства - ст. 115 и по факту завладения транспортным средством (злоумышленник бежал на автомобиле потерпевшего) - ст. 289 УК Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в центре Киева неизвестные расстреляли мужчину и скрылись на автомобиле. В полиции сообщили, что погибший был иностранцем 1988 года рождения.

Украинская правда