СМИ узнали о еще одном предложение встречи команды Трампа с Путиным

Члены Конгресса США, которые расследуют связи команды Трампа с Россией, имеют доказательства еще одной попытки устроить встречу команды Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во время избирательной кампании прошлого года.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В распоряжении конгрессменов оказалося электронное письмо главного помощника Трампа Рика Дирборна. Сегодня Дирборн занимает должность заместителя главы аппарата Белого дома.

Письмо было написано в июне 2016 года - примерно в то же время состоялась встреча Трампа-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и главы штаба Пола Манафорта со связанными с Кремлем россиянами.

В письме к членам избирательного штаба Дирборн писал о человеке, который пытался наладить контакт между ближайшим окружением Трампа и Путиным. Никакие данные об этом человеке не известны. Только то, что в письме его называли человеком с "WV".

Источник предполагает, что "WV" можно расшифровать как West Virginia - Западная Вирджиния. Вероятно, этот человек мог иметь политические связи в Западной Вирджинии.

Этот же источник отметил, что Дирборн скептически отнесся к организации такой встречи. Хотя многие детали вокруг письма Дирборна не известны, отмечает CNN, его существование говорит о попытке россиян найти еще одну "точку входа" в команду Трампа с целью дискредитации Хиллари Клинтон.

Как известно, расследование связей избирательного штаба Трампа с Россией и вмешательства РФ в выборы в США ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей США, ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер.

Европейская правда