Полиция: взрыв на Грушевского - покушение на умышленное убийство

1067 просмотров
Четверг, 24 августа 2017, 18:21

По факту взрыва на ул. Грушевского в Киеве начато уголовное производство по статье "Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Об этом 24 августа сообщили в столичном главке милиции.

"Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению". - отметили в полиции.

На месте взрыва работают правоохранители, которые осматривают территорию, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент взрыва.

Установлено, что в больничные учреждения с телесными повреждениями доставили трех человек.

Как сообщили в эфире телеканала "112 Украина", пострадавшие в результате взрыва госпитализированы в столичную клиническую больницу №17, они находятся в отделении политравмы.

По данным СМИ, пострадавшие являются родственниками Героя Украины Валерия Чибинеева - это его жена, мать жены и друг семьи.

Как известно, в результате взрыва на Грушевского в Киеве полиции сообщили о двух пострадавших. Основная версия, которую рассматривают правоохранители - хулиганство.

Чибинеев - командир роты снайперов 79-й отдельной десантно- штурмовой бригады десантных войск ВСУ, звание Герой Украины получил в августе 2016 года.

 

Украинская правда 

Темы: Киев чрезвычайное происшествие полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Взрыв на Грушевского: Количество раненых возросло 24 августа 2017, 17:23
В Киеве задержали причастного к убийству иностранца 24 августа 2017, 15:06
На Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие 24 августа 2017, 14:51
powered by lun.ua
Главные новости
Полиция: взрыв на Грушевского - покушение на умышленное убийство
Взрыв на Грушевского: Количество раненых возросло
На Грушевского произошел взрыв, есть пострадавшие
На Донбассе - 39 тысяч боевиков, из них 3 тысячи - регулярные войска РФ
Все новости
Афиша

Джаз на крыше, ярмарка "Всі. Свої. Знову ця школа" и другое

Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге