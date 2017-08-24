Путин в Крыму встречался с Медведчуком - СМИ

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Четверг, 24 августа 2017, 20:40

В ходе незаконного визита в аннексированный Крым президент РФ Владимир Путин провел закрытые переговоры с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на два информированных источника, знакомых с Медведчуком.

Еще два источника РБК, близкие к Кремлю, подтвердили, что Медведчук во время поездки Путина "точно был в Крыму" и последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров.

"На встрече речь шла об украинской политике, выполнении минских соглашений и обмене пленных", - пишет издание.

По словам одного из источников, беседа состоялась поздно вечером в пятницу, 18 августа.

В пресс-службе Кремля не ответили на запрос РБК. Помощник Медведчука Олег Бабанин не подтвердил и не опроверг информацию о встрече.

Как известно, 18 августа президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, нарушая украинские законы, прибыли в оккупированный Россией Севастополь.

Там Путин и Медведев провели встречу с местными властями и лидером байкерского клуба "Ночные волки" Александром "Хирургом" Залдастановым. 

Также Путин посетил заповедник "Херсонес", где на встрече с учеными предложил сделать город "российской Меккой".

На встрече же с молодежью на форуме "Таврида" Путин предложил "представителям творческих профессий и руководителям СМИ" подумать о механизмах цензуры информации в РФ.

Темы: Путин Крым Медведчук
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