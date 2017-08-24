Роналду признан лучшим игроком года по версии УЕФА

Нападающий испанского "Реала" Криштьяну Роналду признан лучшим игроком года сезона 2016-2017 по версии УЕФА.

Финальное голосование состоялось в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, пишет Sport.ua.

Перед жеребьевкой лучшим игрокам прошлого сезона вручили награды: лучшим вратарем назвали вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, лучшим защитником - победителя Лиги чемпионов Серхио Рамоса, лучшим полузащитником назвали одноклубника Рамоса Луку Модрича.